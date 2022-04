AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. annonce des changements de PDG

AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. a annoncé que le Dr. Aidong Chen a rejoint l'entreprise en tant qu'administrateur, directeur général et président du conseil d'administration. Le Dr Aidong Chen est médecin praticien et chercheur depuis plus de 10 ans. Il a obtenu plus de 20 brevets mondiaux pour ses travaux et a publié 91 articles au cours de sa carrière. Le Dr Chen a été affilié à de nombreux hôpitaux de premier plan, notamment l'hôpital Yijishan et l'université de médecine de Nanjing. Il a remplacé le Dr. Chris Yu, fondateur de la société, qui a démissionné de ses fonctions de directeur du conseil d’administration, de PDG et de président du conseil de la société. En tant que responsable des opérations de la société en Chine, le Dr Yu restera au sein de la société dans un rôle de cadre supérieur pour se concentrer sur la croissance des activités en Chine. La société ajoutera également Sheng “Dorothy” ; Liu au conseil d'administration, qui remplacera M. Chao Feng. Mme Liu est actuellement PDG de Zhongjintai Venture Capital (Shenzhen) Co, Ltd, une société de capital-risque à Shenzhen. Elle a travaillé dans la finance et le conseil, notamment dans le domaine du capital-investissement, pendant près de dix ans. Mme Liu sera un administrateur indépendant et sera également membre du comité de rémunération et présidente du comité de nomination.