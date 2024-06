Anpario plc est un fabricant indépendant, basé au Royaume-Uni, d'additifs alimentaires naturels et durables pour la santé, la nutrition et la biosécurité des animaux. L'objectif principal de la société est de comprendre la santé intestinale et la nutrition des animaux. Ses solutions pour l'alimentation animale concernent la volaille, les ruminants, les porcs, l'aquaculture et les usines d'aliments pour animaux. Ses catégories de produits comprennent la santé et la performance, la gestion des toxines, la qualité de l'alimentation, l'hygiène et la lutte contre les insectes. Ses produits de santé et de performance comprennent la gamme Orego-Stim, la gamme Orego-Stim (Aqua), la gamme pHorce, la gamme Salkil, la gamme Optomega et la gamme Genex. Ses produits de gestion des toxines comprennent la gamme Anpro et Anpro Advance. Ses produits de qualité alimentaire comprennent la gamme pHorce, la gamme Salgard, la gamme Mastercube, la gamme Moldgard, la gamme Oxigard et la gamme Feedzyme. Ses produits d'hygiène et de lutte contre les insectes comprennent Mitex, Clean & Dry et Credence. Ses technologies sont vendues dans plus de 80 pays par l'intermédiaire de réseaux de vente et de distribution bien établis, qui comprennent un certain nombre de filiales à part entière.

Secteur Pêche et agriculture