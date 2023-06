Anpario propose un rachat d'actions alors que les inquiétudes concernant la chaîne d'approvisionnement en billets s'apaisent

(Alliance News) - Anpario PLC a proposé vendredi de racheter 4 millions de ses actions au prix de 225 pence chacune, ce qui permettrait de restituer jusqu'à 9 millions de livres sterling aux actionnaires.

Le fabricant d'additifs pour l'alimentation animale basé à Nottinghamshire a déclaré qu'il avait l'intention de renouveler son autorisation générale de rachat d'actions lors de la prochaine assemblée générale annuelle, qui devrait avoir lieu le 29 juin.

La société a déclaré que l'offre de 225 pence par action représente une prime d'environ 16% par rapport à son cours de clôture de 194 pence jeudi.

Les actions d'Anpario étaient en hausse de 7,5 % à 208,50 pence l'unité à Londres vendredi matin.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré que les échanges et les perspectives pour 2023 sont conformes aux attentes du marché, les inquiétudes concernant les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et les retards logistiques ayant commencé à s'atténuer. Cependant, elle a déclaré que les ventes depuis le début de l'année se sont maintenues à des niveaux plus faibles que ceux observés au dernier trimestre de 2022.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.