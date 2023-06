Anpario plc est un fabricant et distributeur britannique d'additifs naturels pour l'alimentation animale destinés à la santé, à la nutrition et à la biosécurité des animaux. Son objectif principal est de comprendre la santé intestinale et la nutrition des animaux. Les segments de la société comprennent les Amériques, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ses technologies sont développées, produites et distribuées directement à partir de son usine de fabrication située au Royaume-Uni. Le portefeuille de la société est divisé en quatre catégories : santé et performance, gestion des toxines, qualité de l'alimentation, hygiène et lutte contre les insectes. Les produits de la société comprennent Orego-Stim en poudre, Orego-Stim en liquide, Optomega Algae, Optomega Plus, Anpro Advance, Anpro-UB, pHorce S, Anpro-ST, Anpro-NT, Salkil, Salgard, pHorce et Clean & Dry, entre autres. Elle propose des produits pour la volaille, les ruminants, les porcs, l'aquaculture et les usines d'aliments pour animaux. Ses technologies sont vendues dans environ 80 pays par l'intermédiaire de réseaux de vente et de distribution bien établis.

Secteur Pêche et agriculture