Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Hummingbird Resources PLC - Producteur d'or, développeur et explorateur basé à Birmingham, Angleterre, concentré sur l'Afrique de l'Ouest - Fournit une mise à jour lors de l'assemblée générale annuelle. Elle fait le point lors de l'assemblée générale annuelle : "Avec notre deuxième mine d'or en Afrique de l'Ouest, Kouroussa, dont la première coulée d'or a eu lieu le 8 juin, en avance sur le calendrier de la fin du T2-2023 et sur le budget, nous sommes officiellement un producteur d'or multi-actifs et multi-juridictionnel, et une société qui se trouve dans une position fondamentalement plus forte que celle où nous étions il y a 12 mois". La société a commencé l'année en force, avec plusieurs initiatives clés mises en œuvre pour faire avancer la société pour l'exercice 2023 et au-delà.

Anpario PLC - fabricant d'additifs pour l'alimentation animale basé à Nottinghamshire - Déclare que les transactions actuelles et les perspectives pour 2023 restent conformes aux attentes du marché. Explique que la performance des ventes depuis le début de l'année s'est maintenue aux niveaux plus faibles observés au dernier trimestre 2022, reflétant les défis actuels auxquels est confrontée l'industrie agricole mondiale. Il s'attend à ce que les performances du groupe s'améliorent au fil de l'année. Il ajoute que les marges brutes se sont améliorées à mesure que la baisse des coûts des matières premières se répercute sur les stocks, et qu'une nouvelle amélioration est attendue à mesure que les volumes de production augmentent.

Likewise Group PLC - Distributeur de revêtements de sol domestiques et commerciaux basé à Birmingham, en Angleterre - indique que les ventes totales du groupe ont augmenté de 18% au cours des six mois précédant le 29 juin. Il est particulièrement réjouissant que les ventes se développent dans toutes les régions géographiques, tant pour les revêtements de sol résidentiels que pour les revêtements de sol commerciaux. Le carnet de commandes est positif pour les revêtements de sol commerciaux, en particulier dans le secteur de l'éducation. Avec un premier semestre positif, le groupe est optimiste quant aux opportunités des troisième et quatrième trimestres, traditionnellement plus forts, et est en bonne voie pour atteindre ses prévisions actuelles pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre. En outre, toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale annuelle.

Roquefort Therapeutics PLC - Société de biotechnologie basée à Londres et axée sur le développement de médicaments de premier ordre sur le marché de l'oncologie - Dit que les progrès se sont poursuivis jusqu'en 2023 avec la poursuite du développement interne d'une plateforme de nouveaux médicaments à base d'ARNm contre le cancer et la signature d'un accord de licence stratégique avec Randox Laboratories pour l'utilisation des anticorps Midkine dans les diagnostics médicaux. ajoute-t-il : "Tous les programmes ont atteint les étapes clés de la R&D dans les délais et le budget impartis et les progrès réalisés dans tous nos programmes sont très encourageants et conformes à notre stratégie."

DX (Group) PLC - Fournisseur de solutions de livraison basé à Slough, en Angleterre, comprenant des services de fret de colis, de messagerie sécurisée et de logistique - Achète des licences d'occupation pour 13 anciens sites de Tuffnells et convient de conditions d'achat pour 1 million de livres sterling au comptant de la pleine propriété d'un autre site. L'entreprise explique que les licences initiales sont un précurseur de la conclusion d'accords de location directe. DX convient également de conditions directement avec un propriétaire pour un bail emphytéotique sur un quinzième site. Elle embauche également 250 personnes qui travaillaient auparavant chez Tuffnells.

Light Science Tech. Holdings PLC - Fournisseur de systèmes d'éclairage et de surveillance pour l'agriculture basé dans le Derbyshire (Angleterre) - déclare que les résultats du semestre clos le 31 mai ont été conformes aux prévisions, avec un revenu attendu d'environ 4,4 millions de livres sterling, soit une augmentation de 22% par rapport aux 3,6 millions de livres sterling de l'année précédente. La performance reflète les avantages des améliorations opérationnelles entreprises pour améliorer les marges brutes, qui ont augmenté à 20,9%, par rapport à 17,7% au cours de l'exercice 2022.

