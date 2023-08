ANSA McAL Limited est principalement engagée dans le commerce et la distribution, la construction, la fabrication, l'emballage et la brasserie, la banque et l'assurance et les médias, le détail et les services. La société opère dans quatre segments : construction, fabrication, emballage et brasserie ; automobile, commerce et distribution ; banque et assurance et médias, détail, services et société mère. Le segment construction, fabrication, emballage et brasserie est un fournisseur diversifié de matériaux de construction, de boissons, de verre, de produits chimiques et de produits de peinture. Le segment automobile, commerce et distribution fournit des services dans le domaine des véhicules de tourisme, des pièces détachées et des produits ménagers/de consommation. Le segment banque et assurance fournit des services liés à la banque commerciale, au financement d'actifs, à la banque d'affaires et à l'assurance vie et générale. Le segment des médias, du commerce de détail, des services et de la société mère comprend la presse écrite, la radio, la télévision, le commerce de détail, le transport maritime et les services aux entreprises.

Secteur Produits chimiques de base