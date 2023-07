Ansarada Group Limited a annoncé la nomination de Mme Nancy Hobhouse en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la société, à compter du 12 juillet 2023. Mme Hobhouse, basée à Londres, est un leader très respecté de l'industrie en matière de stratégie et d'implémentation ESG et GRC. Elle est actuellement responsable de l'ESG chez ERVI (anciennement Hermes) où elle est chargée de gérer l'équipe ESG, le développement de nouveaux produits liés à l'ESG et la transition de l'organisation vers le zéro net d'ici 2035.

Cette année, Nancy a remporté le prix Great British Business Women of the Year et l'année dernière, elle a été nommée parmi les 100 meilleures femmes en matière de développement durable à l'échelle mondiale. Auparavant, Nancy était directrice principale du développement durable chez John Lewis Partnership, où elle a développé et dirigé la stratégie ESG de l'ensemble du groupe, y compris le zéro carbone, le risque climatique de bout en bout, l'énergie, les déchets, l'eau et la chaîne d'approvisionnement. Nancy est titulaire d'une licence en océanographie et en science du système terrestre, ainsi qu'en océanographie et en géologie.

Elle est également titulaire d'un master en modélisation, gestion et surveillance de l'environnement du King's College de Londres. Nancy sera la directrice principale des efforts d'Ansarada en matière de développement durable et soutiendra la direction dans l'exécution de la stratégie à travers les produits GRC et de développement durable/ESG d'Ansarada.