Ansarada Group Limited est un fournisseur mondial de logiciels de gouvernance de l'information basé en Australie. La société fournit des services dans les domaines de la gouvernance de l'information, de la gestion des conseils d'administration, du risque et de la conformité, y compris la préparation des entreprises et les salles de marché en ligne pour les clients par l'intermédiaire d'une plateforme SaaS (logiciel en tant que service) interentreprises. Son produit est une plateforme SaaS basée sur le cloud et alimentée par l'intelligence artificielle (IA) pour la gestion de bout en bout des résultats matériels des entreprises tout au long de leur cycle de vie. Elle fournit un système interactif unique pour gérer les événements et les étapes de l'entreprise, tels que la levée de capitaux, la fusion et l'acquisition, l'intégration post-acquisition, les audits, la gestion du portefeuille d'actifs, les appels d'offres, la gouvernance, le risque, le conseil d'administration et la conformité. Ses solutions ont permis de gérer plus de 35 000 événements critiques pour une clientèle diversifiée et mondiale de plus de 5 200 clients actifs. Elle dessert des secteurs tels que la technologie, l'exploitation minière, l'immobilier et d'autres encore.

Secteur Logiciels