Ansell Limited est un fournisseur de solutions de protection des mains et du corps basé en Australie et un fabricant, un innovateur et un distributeur intégré de produits. La société est principalement impliquée dans le développement, la fabrication et l'approvisionnement, la distribution et la vente de solutions de protection des mains et du corps sur les marchés de l'industrie et de la santé. Elle fournit des solutions de protection à environ 25 industries spécifiques et protège environ 10 millions de travailleurs chaque jour. La société opère à travers deux segments : Industrial Global Business Unit (GBU) et Healthcare Global Business Unit (GBU). Le segment Healthcare GBU est spécialisé dans les gants de chirurgie et d'examen, les dispositifs de sécurité sanitaire et les produits de prévention active des infections destinés aux professionnels de la santé et aux patients, ainsi que dans les gants à usage unique pour applications industrielles. Le segment GBU Industrial est spécialisé dans les solutions de protection des mains et du corps à usage multiple pour les environnements de travail industriels et les applications spécialisées.