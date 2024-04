Anson Resources Limited est une petite société de ressources minérales basée en Australie. L'activité principale de la société est l'exploration et l'évaluation de licences minières et le développement de procédés, principalement pour l'extraction de lithium, de brome, d'iode et de produits chimiques à base de bore. Ses projets comprennent le projet Paradox Lithium, le projet Green River Lithium, le projet Yellow Cat Uranium-Vanadium et les projets d'exploration en Australie occidentale. Elle possède également un portefeuille de trois projets d'exploration de métaux de base et de métaux critiques couvrant un total de 458 kilomètres carrés dans le craton de Yilgarn en Australie occidentale, notamment le projet Bull Nickel-Cuivre-ÉGP, le projet Ajana et le projet Hooley Well Cobalt-Nickel Laterite. Le projet Paradox Basin Brine est situé dans le sud-est de l'Utah, aux États-Unis, et couvre une superficie de plus de 21 450 hectares. Le projet Green River Lithium est situé à 50 kilomètres au nord-ouest du projet Paradox Lithium de la société. Le projet Yellow Cat est situé dans le district de Thompson.

Secteur Exploitations minières et métallurgie