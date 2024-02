ANSYS, Inc. est spécialisé dans l'édition de logiciels de simulation d'ingénierie dédiés notamment aux universités et aux industries automobile, aérospatiale, électronique, biomédicale, chimique, de la défense et des semi-conducteurs. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de services de maintenance (48,6%) ; - ventes de licences (47,9%) ; - ventes de services (3,5%) : notamment services de formation et de conseil. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,2%), Allemagne (9,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (16,9%), Japon (9%), Corée du Sud (6,2%) et autres (13,1%).

Secteur Logiciels