Les actions chinoises et hongkongaises chutent alors que les marchés attendent davantage de mesures de relance et surveillent la visite de Blinken

Les actions de la Chine et de Hong Kong ont chuté lundi, le manque de détails concrets sur les mesures de relance lors de la réunion du Conseil d'État chinois ayant déçu les investisseurs, tandis que les marchés attendent des signes de progrès dans les négociations entre les deux plus grandes économies du monde.

** L'indice CSI300 des valeurs vedettes chinoises était en baisse de 0,8 % à l'heure du déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai perdait 0,5 %. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong était en baisse de 1,6 %.

** Le cabinet chinois s'est réuni vendredi pour discuter des mesures visant à stimuler la croissance de l'économie, ont rapporté les médias d'État, s'engageant à mettre en place des mesures politiques en temps utile au milieu des signes que la reprise post-COVID est en train de s'estomper.

** Contrairement aux spéculations du marché avant la réunion, aucune politique concrète n'a été annoncée", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

** Il ne serait donc pas surprenant de voir des prises de bénéfices dans des secteurs tels que les vêtements de sport ou la bière, ont déclaré les analystes d'UBS.

** Les valeurs des vêtements de sport ANTA Sports Products et Li Ning ont baissé de plus de 5 % chacune.

** En attendant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi lundi, au début de la deuxième et dernière journée d'une rare visite à Pékin, visant à garantir que les nombreux désaccords entre les rivaux stratégiques ne dégénèrent pas en conflit.

** Tous les regards seront tournés vers M. Blinken pour savoir s'il rencontrera également le président chinois Xi Jinping plus tard dans la journée.

** Les actions des compagnies aériennes chinoises ont augmenté après que la Chine et les États-Unis ont convenu de discuter de l'augmentation des vols de passagers entre les deux pays, alors que M. Blinken et le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, se sont entretenus dimanche.

** Pendant ce temps, les valeurs technologiques échangées à Hong Kong étaient en baisse de 2,6 %, avec Alibaba Group Holding Ltd et Tencent Holdings en baisse de 3,8 % et 3,3 %, respectivement.