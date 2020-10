Antalis : Communiqué de mise à disposition de la note en réponse et des autres informations

Communiqué du 14 octobre 2020

Mise à disposition de la note d'information en réponse et du document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables établis par Antalis

dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd

Le présent communiqué établi par Antalis est diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité prise le 13 octobre 2020, apposé le visa n°20-511 en date du 13 octobre 2020 sur la note en réponse établie par la société Antalis relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Antalis non encore détenues par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd.

Le document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Antalis a été déposé auprès de l'AMF le 13 octobre 2020 et mis à la disposition du public le 14 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à son instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006.

La note en réponse établie par Antalis dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Antalis initiée par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (l'« Offre ») ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Antalis sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Antalis (www.antalis.com) et peuvent être obtenus sans frais à son siège social (8, rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt).



Avertissement



Le présent communiqué a été préparé à des fins d'informations uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.



À propos d'Antalis



Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.





Contact Analystes & Investisseurs

Steve McCue

+33 (0)1 58 04 21 00

contact@antalis.com

www.antalis.com



Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez

+33 (0)1 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

