Ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée de Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. visant les actions Antalis au prix de 0,90 euro par action

Reprise de la cotation des actions Antalis

Ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a indiqué dans un avis publié sur son site internet le 14 octobre 2020 que l'offre publique d'achat simplifiée (l'« Offre ») visant les actions Antalis et initiée par Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd (« KPP »), serait ouverte du 15 au 28 octobre 2020 inclus.

L'Offre est libellée au prix de 0,90 euro par action Antalis, selon les termes et conditions prévus par la note d'information de KPP.

Il est rappelé que l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 13 octobre 2020, apposé son visa sur la note d'information de KPP (visa n°20-510) et la note en réponse d'Antalis (visa n°20-511).

La note d'information de KPP et la note en réponse établie par Antalis dans le cadre de l'Offre ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Antalis et de KPP sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Antalis (www.antalis.com) et peuvent être obtenus sans frais à son siège social (8, rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt).

Reprise de la cotation des actions Antalis

Le cours des actions Antalis, suspendu depuis le 17 septembre 2020, reprendra sa cotation sur Euronext Paris le 15 octobre 2020 dès l'ouverture de sa séance.

Antalis (Euronext Paris : ANTA) est le premier groupe de distribution professionnelle de Papiers (n°1 mondial hors États-Unis) et de produits d'Emballage industriel et le deuxième distributeur de supports pour la Communication Visuelle en Europe. Avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros en 2019, le groupe emploie 4 700 personnes au service de plus de 115 000 clients, entreprises et imprimeurs, dans 39 pays. Via ses 117 centres de distribution, Antalis effectue environ 11 000 livraisons chaque jour dans le monde et a distribué 1,1 million de tonnes de papiers en 2019.

