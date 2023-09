Le mois dernier a été le mois d'août le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, le troisième mois consécutif à établir un tel record après les mois de juin et juillet les plus chauds jamais enregistrés, a déclaré mercredi le groupe d'experts Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne.

Selon les estimations, le mois d'août a été plus chaud d'environ 1,5 degré Celsius que la moyenne préindustrielle pour la période 1850-1900. La poursuite des efforts visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius est un engagement central de l'accord international de Paris sur le changement climatique adopté par 196 pays en 2015.

Juillet 2023 reste le mois le plus chaud jamais enregistré, tandis que le record d'août fait de l'été de l'hémisphère nord le plus chaud depuis le début des relevés en 1940.

"Les records de température mondiale continuent de tomber en 2023", a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus.

"Les preuves scientifiques sont accablantes, nous continuerons à voir plus de records climatiques et des événements météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents ayant un impact sur la société et les écosystèmes, jusqu'à ce que nous arrêtions d'émettre des gaz à effet de serre", a déclaré Mme Burgess.

En Europe, le mois d'août a été plus humide que la normale dans une grande partie de l'Europe centrale et de la Scandinavie, ce qui a entraîné des inondations, tandis que la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal ont connu des sécheresses qui ont provoqué des incendies de forêt.

L'Australie, plusieurs pays d'Amérique du Sud et une grande partie de l'Antarctique ont également connu des températures nettement supérieures à la moyenne au mois d'août, selon l'institut.

Dans le même temps, l'océan mondial a connu la température de surface quotidienne la plus élevée jamais enregistrée et a connu son mois le plus chaud.

À quatre mois de la fin de l'année 2023, cette année est pour l'instant la deuxième plus chaude jamais enregistrée, à peine derrière 2016.