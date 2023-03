Antares Vision acquiert 30% de l'entreprise espagnole PYGSA via une filiale

(Alliance News) - Antares Vision Spa a conclu mercredi, par le biais de sa filiale FT System, l'acquisition de 30% de PYGSA Sistemas Y Applicaciones SL, par le biais d'une augmentation de capital et d'une mise de fonds de 550.000 euros.

L'acquisition, explique la société dans une note, a été entièrement financée par la trésorerie disponible.

Fondée en 2008 par deux associés ayant plus de 20 ans d'expérience spécifique dans les technologies d'inspection de produits pour le contrôle de la qualité, PYGSA, basée à Valence, est actuellement détenue à 100 % par Guillermo Jose Gimeno, l'un des deux fondateurs.

PYGSA est composée de trois sociétés : Sistemas Tecnicos de Vision SL, spécialisée dans les technologies d'inspection visuelle et les composants pour les lignes d'alimentation et de boissons ; Investigaciones Y Control slu, active dans les systèmes de contrôle et de traçabilité dans le secteur pharmaceutique ; et Talleres Ferragut SL, opérant dans l'automatisation industrielle et les systèmes de manutention à grande vitesse.

Présente dans tous les secteurs de référence d'Antares Vision Group, " PYGSA a développé un savoir-faire spécifique dans la conception et la production de systèmes d'inspection pour le contrôle de la qualité, de solutions de traçabilité, de solutions logicielles pour la mesure de l'efficacité et d'intégrations connexes ", peut-on lire dans la note.

En 2021, PYGSA, qui employait 72 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros et un EBITDA ajusté de 600 000 euros.

Comme annoncé précédemment, Antares a également signé un accord avec la société espagnole pour la distribution exclusive de ses solutions en Espagne, dans tous ses secteurs cibles - Sciences de la vie, Cosmétique, Alimentation et Boissons - et au Portugal pour l'Alimentation et les Boissons uniquement.

Antares Vision s'est négocié dans le rouge mercredi, en baisse de 0,3 pour cent à 7,75 euros par action.

