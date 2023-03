Antares Vision clôture l'exercice 2022 avec un bénéfice net en baisse et des revenus en hausse

(Alliance News) - Antares Vision Spa a annoncé mercredi qu'elle avait approuvé ses résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'une augmentation de 11 % des commandes par rapport à 2021.

Les revenus se sont élevés à 223,5 millions d'euros, conformément aux prévisions et en hausse de 25 % par rapport à 178,9 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 40,6 millions d'euros, contre 43,5 millions d'euros, soit une baisse de 6,0 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'Ebit s'est élevé à 28,3 millions d'EUR, contre 35,7 millions d'EUR. Ce résultat a été affecté par l'augmentation des amortissements liés à la capitalisation des coûts de développement et des droits d'utilisation des différents sites de l'entreprise, ainsi que par l'augmentation des provisions prudentielles pour créances douteuses.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 21,3 millions d'euros, contre 27,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

La position financière nette ajustée est négative de 65,4 millions d'euros, contre une dette de 20,0 millions d'euros au 31 décembre 2021.

En ce qui concerne l'avenir, "Au cours des trois prochaines années, l'engagement envers la stratégie de croissance et de renforcement d'Antares Vision Group se poursuivra, à travers le développement organique des activités du groupe et le démarrage d'importants projets, également grâce aux nouvelles compétences découlant des acquisitions finalisées au cours des dernières années. L'accent sera mis sur la consolidation du leadership d'Antares Vision Group sur les marchés stratégiques et dans les nouveaux secteurs adjacents, ce qui jettera les bases du développement de revenus récurrents et à plus forte marge. Antares Vision Group continuera à faire des choix de croissance durable, à la fois en favorisant l'intégration, en recherchant des synergies et des efficiences au sein du groupe, et en renforçant son capital humain et ses compétences en matière d'innovation,' explique la société dans une note.

Antares a clôturé mercredi dans le rouge de 2,8 pour cent à 6,63 euros par action.

