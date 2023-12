Antares Vision SpA est une entreprise technologique basée en Italie, qui fournit des systèmes de contrôle de la vision et des solutions de traçabilité ainsi que des services connexes pour les marchés de l'alimentation, de la pharmacie, de l'imprimerie et du verre. Elle conçoit, fabrique, installe et entretient des systèmes et des machines de sérialisation et d'inspection, qu'ils soient autonomes ou intégrés. La société fournit quatre types de produits : Track and Trace, systèmes d'inspection, machines d'inspection et gestion intelligente des données. L'offre Track and Trace comprend des modules de sérialisation, des systèmes d'agrégation et une suite logicielle. Inspection Systems fournit des systèmes de vision d'inspection pour contrôler la qualité des produits et pour l'inspection des produits finis emballés. Inspection Machines comprend des machines d'inspection pour la vérification des produits pharmaceutiques dans les processus de production. Smart Data Management propose des systèmes logiciels pour la gestion de l'automatisation des lignes de production. La société est active dans le monde entier.

Secteur Machines et équipements industriels