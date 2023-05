Antares Vision, revenus trimestriels en hausse ; prévisions confirmées

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Antares Vision Spa a approuvé jeudi les revenus consolidés du groupe pour le premier trimestre 2023, qui se sont élevés à 45,1 millions d'euros, contre 36,9 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Les acquisitions d'ACSIS, consolidée à partir de février 2022, et de Packital et Vescovini, consolidées à partir d'août 2022, ont contribué à la croissance à hauteur de 5,7 % et la dynamique de change à hauteur de 3,2 %.

Au T1 2023, le groupe Antares Vision a enregistré une augmentation de 11 % des commandes, tirée sur une base géographique par les Amériques, grâce à deux contrats majeurs de Smart Data Life Science aux États-Unis. Au T1 2023, toutes les solutions technologiques affichent des taux de croissance.

Compte tenu des résultats des commandes, ainsi que de la croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre, le groupe confirme pour l'année 2023 une croissance attendue du chiffre d'affaires comprise entre 12 % et 16 %, soit environ 250-260 millions d'euros, par rapport au chiffre consolidé de l'année 2022. "En ce qui concerne les marges du groupe, la direction poursuit sa démarche d'efficacité, visant une amélioration de la marge d'Ebitda ajustée par rapport aux 18,2% enregistrés sur l'ensemble de l'année 2022", lit-on dans la note de la société.

L'action Antares Vision se négocie dans le rouge de 2,9 pour cent à 6,63 euros par action.

