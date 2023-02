Antares clôture l'année 2022 avec des revenus en hausse ; l'Ebitda est inférieur aux prévisions.

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Antares Vision Spa a examiné les résultats consolidés préliminaires de l'exercice 2022, qui s'est clôturé par un chiffre d'affaires d'environ 224 millions d'euros, conforme aux prévisions et en hausse d'environ 25 % par rapport à l'exercice précédent.

L'Ebitda, précise la société, a toutefois été inférieur d'environ 10% à la prévision de 45 millions d'euros.

Comme indiqué dans le communiqué, "les résultats positifs ont toutefois été plus que neutralisés par des complications croissantes sur le marché russe - qui ont entraîné une réduction de l'Ebitda d'environ 5% par rapport aux prévisions - et par une croissance des coûts structurels et de personnel supérieure aux prévisions, avec un impact de

5% supplémentaires".

"Les marges de la filiale russe ont notamment été particulièrement pénalisées ; en outre, les actions de maîtrise des coûts initiées au second semestre 2022 ont pris plus de temps et se sont avérées plus complexes que prévu", peut-on lire dans la note de la société.

Antares a clôturé la séance de lundi dans le rouge de 0,5 pour cent à 8,31 euros par action.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

