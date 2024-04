Le 5 avril 2024, Weilai Zhang a annoncé qu'il avait engagé, et avait l'intention de continuer à engager, des communications avec un ou plusieurs dirigeants, administrateurs et/ou représentants ou agents d'Antelope Enterprise Holdings Ltd et/ou d'autres personnes, et qu'il pourrait à l'avenir également engager des communications avec un ou plusieurs actionnaires de la Société et d'autres parties concernées, concernant la Société, y compris, mais sans s'y limiter, ses opérations, ses stratégies commerciales, sa structure de capital et les changements potentiels qui y sont apportés, son besoin de lever des fonds supplémentaires sous forme de dette ou de capitaux propres et/ou ses alternatives stratégiques.