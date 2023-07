Antengene Corporation Limited a annoncé que le ministère de la Santé du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) a approuvé une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) pour XPOVIO ? (selinexor), en association avec la dexaméthasone (Xd), pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant et/ou réfractaire (MM/R) qui ont reçu au moins quatre traitements antérieurs et dont la maladie est réfractaire à au moins deux inhibiteurs du protéasome (IP), deux agents immunomodulateurs (IMiD), un anticorps monoclonal anti-CD38, et qui ont montré une progression de la maladie au cours du dernier traitement. XPOVIO ?

est le premier inhibiteur oral sélectif de la protéine d'exportation nucléaire (XPO1), avec des autorisations réglementaires dans 41 pays et régions, dont les États-Unis, Israël, le Royaume-Uni, l'Union européenne (les 27 pays membres, y compris la France et l'Italie), le Canada, la Norvège, l'Islande, le Lichtenstein, la Corée du Sud, la Chine continentale, Taiwan Chine, Hong Kong Chine, Singapour, l'Australie et l'Irlande du Nord. À ce jour, 6 schémas thérapeutiques XPOVIO ? ont été inclus à 27 reprises dans 7 directives cliniques des principales sociétés d'oncologie aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans la région Asie-Pacifique, y compris la France et l'Italie, L'UE et l'APAC, y compris 5 régimes pour le traitement du myélome et 1 régime pour le traitement du lymphome ajoutés aux directives du National Cancer Care Network (NCCN) ; 4 régimes pour le traitement du myélome et 1 régime pour le traitement du lymphome ajoutés à la Société chinoise d'oncologie clinique (CSCO) ; 5 régimes pour le traitement du myélome ajoutés aux directives pour le diagnostic et la gestion du myélome multiple en Chine ; 4 régimes pour le traitement du myélome ont été ajoutés aux lignes directrices de l'Association chinoise de lutte contre le cancer pour la prise en charge holistique des cancers (CACA) ; 2 régimes pour le traitement du myélome ont été ajoutés aux lignes directrices de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) ; et 1 régime pour le traitement du myélome a été ajouté aux lignes directrices du Groupe de travail international sur le myélome (IMWG).