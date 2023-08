Anterix Inc. est une société de communications sans fil qui se concentre sur la commercialisation de ses actifs de spectre afin de permettre à ses clients ciblés dans le domaine des services publics et des infrastructures essentielles de déployer des réseaux et des solutions privés à large bande. La société détient des licences dans la bande des 900 mégahertz (MHz) (896-901/935-940 MHz) avec une couverture nationale sur l'ensemble des États-Unis contigus, Hawaï, l'Alaska et Porto Rico. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions transformatrices à large bande pour les industries et les entreprises disposant d'infrastructures essentielles, y compris la connectivité sans fil privée sur le spectre 900 MHz et les plateformes de communication de nouvelle génération. Elle possède des licences pour les 399 canaux de la bande 900 MHz dans environ 20 zones de marché métropolitaines aux États-Unis. La société est positionnée pour offrir des solutions privées à large bande pour l'évolution à long terme (LTE) qui soutiennent les opérations contrôlées par les clients.

Secteur Services de télécommunications sans fil