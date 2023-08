Antero Resources Corporation est une société pétrolière et gazière indépendante. La société est engagée dans le développement, la production, l'exploration et l'acquisition de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN) et de propriétés pétrolières situées dans le bassin des Appalaches. La société exerce ses activités dans trois secteurs : l'exploration, le développement et la production de gaz naturel, de LGN et de pétrole ; la commercialisation de capacités de transport fermes excédentaires ; et les services intermédiaires par l'intermédiaire de sa participation dans Antero Midstream Corporation (Antero Midstream), comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. La société détient environ 504 000 acres nettes de propriétés de gaz naturel, de LGN et de pétrole situées dans le bassin des Appalaches, principalement en Virginie-Occidentale et dans l'Ohio. La société détient une participation dans Antero Midstream Corporation, qui comprend des réseaux de collecte et des installations de compression, des installations de traitement et de mélange de l'eau, ainsi que des participations dans des usines de traitement et de fractionnement.