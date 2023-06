Antero Resources Corporation : JPMorgan Chase n'est plus acheteur

Antero Resources Corporation est une société de pétrole et de gaz naturel qui se consacre à l'exploration, au développement et à l'acquisition de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN) et de propriétés pétrolières. Les secteurs d'activité de la société comprennent la collecte et le traitement et la manutention de l'eau. Le secteur Collecte et traitement comprend un réseau de pipelines de collecte et de stations de compression qui recueillent et traitent la production des puits d'Antero Resources en Virginie occidentale et dans l'Ohio. Le secteur de la collecte et du traitement comprend également la participation aux bénéfices des investissements de la société dans la coentreprise et Stonewall. Le secteur de la manutention de l'eau comprend deux systèmes indépendants qui fournissent de l'eau douce à partir de sources telles que la rivière Ohio, des réservoirs locaux et plusieurs voies navigables régionales. Le secteur de la manutention de l'eau comprend également l'installation de Clearwater et d'autres services de manutention des fluides. Ses autres services de manutention des fluides comprennent le transfert à haut débit, le transport, l'élimination et le traitement des eaux usées.