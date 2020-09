Antevenio : L'Assemblée Générale entérine le rapprochement Antevenio

Antevenio : L'Assemblée Générale entérine le rapprochement Antevenio - Rebold Création d'un leader du marketing à la performance et de la data Apport de 100% du capital de Rebold par ISP Digital et émission de 10 683 767 actions nouvelles Antevenio en rémunération Parité résultante Antevenio/Rebold de 28/72 Madrid, le 4 septembre 2020 à 17h45 - Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), acteur des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, et Rebold, spécialiste du marketing digital basé sur la data, annoncent aujourd'hui que leur projet de rapprochement a été entériné par les actionnaires d'Antevenio réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 4 septembre 2020. Les actionnaires étaient appelés à voter sur l'apport par ISP Digital de 100% du capital de Rebold à Antevenio, contre l'émission de 10 683 767 actions nouvelles Antevenio. Cet apport a été valorisé à 14,372 M€, sur des critères qui, appliqués à Antevenio, font ressortir une valeur d'Antevenio de 5,66 M€, soit une parité de 72 pour 28 en faveur de Rebold. La méthode et les critères de valorisation appliqués aux deux sociétés sont détaillés dans le rapport du Conseil d'administration d'Antevenio qui a été mis à disposition des actionnaires avec l'avis de convocation à l'Assemblée générale. La résolution a été adoptée à 100%, sur un nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance de 4.071.977, soit 96,78% du total des droits de votes. L'augmentation de capital est effective dès le 4 septembre, date de l'Assemblée Générale, avec une date de règlement-livraison des actions nouvelles et des titres Rebold fixée au 8 septembre 2020. Ce rapprochement est l'aboutissement des réflexions engagées depuis un an entre Antevenio, Rebold et leur principal actionnaire ISP Digital, pour intensifier l'activation des synergies au sein du Groupe. Il sera présenté plus en détail aux investisseurs à l'occasion d'une visio-conférence le 17 septembre. Télécharger le communiqué complet

