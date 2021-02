Antevenio S A : Agenda financier 2021

Agenda financier 2021

Madrid, le 3 février 2021 à 18h00 - Le Groupe Antevenio(ISIN ES0109429037), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, France, présente aujourd'hui son agenda financier 2021.

• Chiffre d'affaires annuel 2020 8 mars 2021 • Résultats annuels 2020 15 avril 2021 • Assemblée Générale Annuelle 2021 Juin 2021 • Chiffre d'affaires semestriel 2021 28 juillet 2021 • Résultats semestriels 2021 15 octobre 2021

Les publications financières auront lieu avant ouverture du marché. Ce calendrier est indicatif et peut être soumis à modifications.

A propos de Rebold

Rebold est une société de communication, de marketing et de publicité numérique basée sur la data. Elle génère pour les marques des opportunités de croissance grâce à une connaissance approfondie des consommateurs, des technologies de marketing et des écosystèmes de données. Rebold est présente en Espagne, aux États-Unis et en Amérique Latine et opère dans 3 domaines : (i) business intelligence (veille, suivi et analyse des marques, des médias et des consommateurs) ; (ii) analyse (analyse des données et des informations, data science et création de modèles prédictifs pour optimiser le retour sur investissement en marketing et publicité) ; (iii) activation (stratégies d'activation omni-canal pour les campagnes publicitaires digitales basées sur la data et sur une connaissance approfondie des consommateurs pour garantir des messages pertinents et personnalisés). Rebold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros en 2019.

A propos d'Antevenio

Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross- canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26 millions d'euros en 2019. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

Contacts

