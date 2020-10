Antevenio S A : Résultats semestriels 2020 (08/10/2020)

Antevenio a par ailleurs dû procéder à la dépréciation de certains actifs, à savoir les fonds de commerce de ses filiales françaises et US, pour un montant global de 3,83 M€. L'impact de la crise ainsi qu'une meilleure appréhension des prévisions d'activité de l'ensemble des business units du nouveau périmètre Antevenio/Rebold, ont eu pour effet une révision significative

Antevenio enregistre au 1er semestre une baisse de 8,8% de ses charges de personnel, sous l'effet de la réorganisation entreprise en 2019 et des premières mesures mises en place cette année pour atténuer les effets de la crise. Cependant, les charges d'exploitation sont restées stables par rapport 1er semestre 2019, du fait de charges exceptionnelles liées à la restructuration des équipes de direction et à l'opération de rapprochement, avec pour conséquence un résultat d'exploitation en perte à (1,34) M€.

La répartition géographique du chiffre d'affaires montre que 46% des ventes du premier semestre sont réalisées en Espagne, 25% en Italie, 7% en France, 10% en Amérique Latine (vs 23% au S1 2019) et 13% en Amérique du Nord.

Madrid, le 8 octobre 2020 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui ses résultats semestriels clos au 30 juin 2020.

Le Rapport Financier Semestriel 2020 est mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.antevenio.com/fr dans la rubrique « Information financière/Comptes annuels et consolidés ».

Antevenio/Rebold entend bénéficier des synergies liées à l'intégration, dont certaines sont déjà activées. Ainsi, l'offre commerciale et les équipes de vente sont aujourd'hui totalement intégrées et un nouveau plan marketing est en place dans l'ensemble des zones géographiques. Par ailleurs, le processus d'intégration des technologies du Groupe est désormais très avancé.

Ces indicateurs montrent une bonne résistance à la crise de Rebold, qui est parvenu à accroître son taux de marge brute pour limiter à 11% le recul de sa marge brute au 1er semestre (12,6 M€ vs 14,1 M€ au S1 2019) et à maintenir un résultat opérationnel courant positif, à 0,35 M€ (vs 0,7 M€ au S1 2019).

L'Assemblée générale du 4 septembre 2020 a adopté à l'unanimité le rapprochement entre Antevenio, spécialiste du marketing à la performance et de la publicité digitale, et Rebold, spécialiste de la data pour la communication et le marketing. Cette réunion de forces complémentaires est une réponse forte aux défis croissants - encore amplifiés par la crise du COVID- 19 - posés aux acteurs du marketing digital. Cette opération a été réalisée le 8 septembre par apport de 100% du capital de Rebold par ISP Digital et émission de 10 683 767 actions nouvelles Antevenio en rémunération, portant le nombre d'actions composant le capital à 14 891 262.

La majorité des pertes du semestre étant sans impact sur la trésorerie et le BFR étant stable, la trésorerie nette des dettes financières à fin juin reste positive, à 1,05 M€, contre 2,8 M€ à fin décembre 2019. Les fonds propres s'établissent à 8,0 M€, contre 13,2 M€ à in décembre.

marketing et des écosystèmes de données. Rebold est présente en Espagne, aux États-Unis et en Amérique Latine et opère dans 3 domaines : (i) business intelligence (veille, suivi et analyse des marques, des médias et des consommateurs) ; (ii) analyse (analyse des données et des informations, data science et création de modèles prédictifs pour optimiser

le retour sur investissement en marketing et publicité) ; (iii) activation (stratégies d'activation omni-canal pour les campagnes publicitaires digitales basées sur la data et sur une connaissance approfondie des consommateurs pour garantir des messages pertinents et personnalisés). Rebold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros en 2019.

A propos d'Antevenio

Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26 millions d'euros en 2019. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020, le 17 Mars 2021

