Antevenio S A : limite à -2,9% le recul de son CA pro forma 2020

Antevenio limite à -2,9% le recul de son CA pro forma 2020

Madrid, le 8 mars 2021 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037), entreprise innovante de communication, marketing et e-commerce pilotés par la donnée implantée en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé et pro forma pour l'exercice 2020, clos au 31 décembre 2020.

CA consolidé publié

CA pro forma (3)

En millions d'euros 2020 2019 2020 2019 Var. % Publishing 6,1 7,5 6,1 7,5 -19% Technologie et Services Marketing 13,2 10,0 20,1 22,9 -12% Digital Media Trading 43,5 10,3 63,7 64,3 -1% Chiffre d'affaires consolidé (1) 54,8 25,9 89,9 92,9 -3,2% Chiffre d'affaires net (2) 54,4 25,2 89,5 92,2 -2,9% (1) hors ventes intra-groupe : 7,8 M€ en publié (1,9 M€ en 2019) (2) chiffre d'affaires moins remises sur ventes publicitaires

(3) CA pro forma calculé en intégrant les ventes de Rebold en année pleine et hors ventes intra-groupe

Net rebond de l'activité au 2e semestre 2020 ________________________________________________________________________________________________________________

Après avoir été fortement impacté au 1er semestre par la crise sanitaire (CA net S1 en baisse de 23% en consolidé et-17% en pro forma),

Antevenio termine l'année 2020 avec un chiffre d'affaire net pro forma de 89,5 M€, limitant à -2,9% la baisse par rapport à l'exercice précédent.

L'activité a entamé un net rebond au 3e trimestre et s'est accélérée au 4e trimestre, portée en particulier par le segment Digital Media

Trading et le rebond du segment Technologie et Services Marketing, qui intègre désormais les services monitoring et analytics développés au sein de Rebold.

Par pôle, les principales tendances pour 2020 sont les suivantes :

- Recul du pôle Publishing (création de contenus via les quatre principaux portails verticaux du Groupe : voyage, mode, formation et santé/lifestyle) à 6,1 M€ en pro forma (-19%), la baisse ayant été particulièrement marquée sur les portails dédiés aux voyages.

- Recul du pôle Technologie et Services Marketing (email marketing, monitoring, analytics, e-commerce et services associés) avec un chiffre d'affaires pro forma de 20,1 M€ (-12%), traduisant la résilience des activités à fort contenu technologique dans un marché en forte baisse.

-

Stabilité du Digital Media Trading (activités d'achat-vente de médias, de marketing programmatique, de content marketing et d'affiliation) a 63,7M€ en pro forma (-1%), en large partie liée à de bonne performance aux Etats-Unis en dépit d'une exposition significative au secteur du tourisme et d'une sous-performance des activités de React2Media qui n'ont pas pu être relancées dans le contexte de crise sanitaire.

La répartition géographique des ventes a montré un léger retrait aux Etats-Unis (41% pro forma 2020 vs 42% en 2019) et en Europe (29% pro forma 2020 vs 32% en 2019) au profit de l'Amérique Latine (30% pro forma 2020 vs 26% en 2019) où les filiales de Colombie et du Mexique ont particulièrement bien résisté à la crise.

Perspectives ________________________________________________________________________________________________________________

La crise sanitaire est un accélérateur de transformation digitale pour les entreprises au niveau mondial et les acteurs du marketing digital comme Antevenio sont en première ligne dans cette transformation. Si la société a subi l'impact de la crise sur certains de s es secteurs de spécialité comme le tourisme, de nouvelles opportunités ont émergé qui ont permis à Antevenio de rebondir vigoureusement au 2e semestre. Sur l'année en cours, la visibilité reste limitée même si l'activité des deux premiers mois a montré un dynamisme similaire à celui du 4e trimestre 2020.

A propos d'Antevenio ___________________________________________________________________________________________________________________________

Née du rapprochement des activités de marketing et publicité digitale sous les marques Rebold et Antevenio au sein du Groupe ISP Digital, Antevenio est une entreprise innovante de communication, marketing et e-commerce pilotés par la donnée, présente en Europe du Sud, aux États-Unis et en Amérique Latine. Elle génère pour les marques des opportunités de croissance grâce à une connaissance approfondie des consommateurs, des technologies de marketing et des écosystèmes de données et de contenus.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires pro forma de 90 millions d'euros en 2020. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037).

Contacts ___________________________________________________________________________________________________________________________