Antevenio : poursuite de la reprise au 1er semestre, CA +30% en pro forma Madrid, le 28 juillet 2021 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037), entreprise innovante de communication, marketing et e‑commerce pilotée par la donnée implantée en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2021, clos au 30 juin 2021. CA consolidé publié CA pro forma (3) En millions d'euros S1 2021 S1 2020 S1 2020 Var. % Publishing 3,1 2,7 2,7 +15% Technologie et Services Marketing 6,9 5,2 6,4 +8% Digital Media Trading 40,4 2,8 28,9 +40% Chiffre d'affaires consolidé (1) 45,5 10,2 34,9 +30% Chiffre d'affaires net (2) 45,2 10,1 34,7 +30% (1) hors ventes intra-groupe : 4,9 M€ (2) chiffre d'affaires moins remises sur ventes publicitaires (3) CA pro forma calculé en intégrant les ventes de Rebold en année pleine et hors ventes intra-groupe Reprise confirmée au 1er semestre 2021____________________________________________________________________________ Dans la continuité des deux derniers trimestres de 2020, Antevenio confirme la reprise de ses activités avec un chiffre d'affaires consolidé de 45,5 M€, en hausse de 30% par rapport au CA pro forma du 1er semestre 2020. La progression du chiffre d'affaires est notamment portée par le dynamisme des filiales en Amérique Latine et le développement des activités de Digital Media Trading. Par pôle, les principales tendances du S1 2021 sont les suivantes : Reprise du pôle Publishing (création de contenus via les quatre principaux portails verticaux du Groupe : voyage, mode, formation et santé/lifestyle) avec +15% de croissance pro forma, à 3,1 M€. Légère croissance du pôle Technologie et Services Marketing (email marketing, monitoring, analytics, e-commerce et services associés) avec un chiffre d'affaires pro forma de 6,9 M€ (+8% en pro forma). La reprise de ces activités est pour le moment surtout concentrée sur l'Europe, ce qui explique un niveau de croissance global plus modeste. La part des nouvelles activités liées à l'e‑commerce croît très rapidement avec notamment de nouveaux clients en Italie, au Mexique et aux USA et l'acquisition du statut Amazon Advertising Partner. Forte hausse du Digital Media Trading (activités d'achat-vente de médias, de marketing programmatique, de content marketing et d'affiliation) à +40% (40,4 M€ de CA). Ce chiffre se compare à un niveau d'activité annuel autour de 64M€ en 2020 (63,7) et en 2019 (64,3) et traduit donc une dynamique forte non liée à un effet de rattrapage post-crise. Le pôle a notamment été tiré par les activités de publicité programmatique et les campagnes indexées à la performance. La répartition géographique des ventes traduit une accélération de la surperformance en Amérique Latine (29% des ventes, contre 20% en 2020) et un accompagnement de la croissance du Groupe aux Etats-Unis (43% vs 41% en 2020), ce qui a pour effet de limiter la part de l'Europe (28% vs 38% en 2020). Perspectives____________________________________________________________________________________________________ Dans un contexte de reprise économique qui reste fragile, l'offre de marketing d'Antevenio de plus en plus basé sur la data correspond au besoin de ciblage, de réactivité et d'efficacité des marques. Avec ce positionnement adapté au marché, le Groupe reste positif sur l'activité du 2e semestre.

