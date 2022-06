Anthem, Inc. : Loop Capital relève à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 153 Mrd - 146 Mrd Résultat net 2022 6 437 M - 6 126 M Dette nette 2022 15 879 M - 15 112 M PER 2022 17,5x Rendement 2022 1,07% Capitalisation 112 Mrd 112 Mrd 106 Mrd VE / CA 2022 0,83x VE / CA 2023 0,76x Nbr Employés 98 200 Flottant 99,4% Graphique ANTHEM, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ANTHEM, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Clôture 462,88 $ Objectif de cours Moyen 556,45 $ Ecart / Objectif Moyen 20,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gail Koziara Boudreaux President, Chief Executive Officer & Director John Edward Gallina Chief Financial Officer & Executive Vice President Elizabeth E. Tallett Independent Chairman Dustin Wilcox VP & Chief Information Security Officer Gloria M. McCarthy Chief Administrative Officer & Executive VP Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ANTHEM, INC. -0.68% 111 593 UNITEDHEALTH GROUP -8.04% 435 621 CIGNA CORPORATION 7.00% 78 398 HUMANA INC. -8.61% 54 799 CENTENE CORPORATION -7.49% 45 305 MOLINA HEALTHCARE, INC. -18.15% 15 275