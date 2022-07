Un hymne cri angoissé couronne les excuses émouvantes du pape au Canada

Ce moment non programmé a clôturé une cérémonie chargée de symboles pour des milliers de survivants des pensionnats indiens qui se sont assis dans un sombre silence tandis que François disait combien il était "profondément désolé" pour le rôle de l'église catholique dans le système abusif des pensionnats indiens du Canada.

Il s'agissait d'excuses longtemps attendues en terre autochtone.

"C'est un moment spécial pour les survivants", a déclaré Phil Fontaine, un survivant des pensionnats et ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations, qui était présent à l'événement. "Pour ceux qui avaient désespérément besoin d'entendre les mots 'je suis désolé' ou quelque chose de ce genre, je pense que c'était un jour important pour eux."

Le pape s'est adressé à environ 2 000 personnes rassemblées autour de lui dans un auditorium circulaire en plein air, tandis que d'autres regardaient à distance sur des écrans géants.

Beaucoup étaient des survivants du système des pensionnats qui, pendant plus d'un siècle, a séparé de force plus de 150 000 enfants autochtones de leurs familles et en a soumis beaucoup à la famine, aux coups et aux abus sexuels dans ce que la Commission de vérité et de réconciliation du Canada a appelé un "génocide culturel".

Certains portaient des insignes autochtones tandis que d'autres portaient des chemises orange pour marquer l'héritage du système des pensionnats et les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux après avoir fréquenté ces institutions.

Les participants ont porté une bannière rouge de 50 mètres de long portant les noms de milliers d'enfants autochtones disparus dans l'auditorium avant le discours.

Certains ont regardé attentivement le pape parler, tandis que d'autres se sont appuyés les uns sur les autres. Certains ont pleuré.

Lorsque le traducteur du pape a lu à quel point le pontife était "profondément désolé", les gens ont applaudi.

Le pape a imploré le pardon tout en déclarant "qu'il y avait de nombreux exemples remarquables de dévouement et de soin pour les enfants" dans les écoles abusives.

Après le discours du pape, le chef Wilton Littlechild a placé une coiffe de plumes sur la tête du pontife sous les acclamations de la foule. Peu après, la femme autochtone en tenue d'apparat a chanté l'hymne en cri sous le regard du pape.

Ce moment n'était pas programmé et s'est produit "organiquement", a déclaré un responsable de la visite papale.

Peu après que le pape ait cessé de parler, une femme non identifiée a crié : "Répudiez la doctrine de la découverte ! Renoncez aux bulles papales !"

Les bulles papales étaient des édits du 15ème siècle qui justifiaient la prise de terres indigènes, et de nombreux leaders indigènes ont demandé au pape de les annuler officiellement.