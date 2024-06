PROXIMA, UN PROJET PORTÉ PAR RACHEL PICARD, TIM JACKSON ET ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS Rachel Picard , est une experte du transport et du tourisme avec une obsession pour la « culture client ». Elle a débuté sa carrière dans l’hôtellerie avant de rejoindre le groupe SNCF, d’abord pour diriger sa plateforme digitale voyages-sncf.com, puis à la direction de Gares&Connexions et Voyages SNCF (l’activité grande vitesse en France et en Europe). Elle a fait revenir les Français au TGV avec le développement de OUIGO, la montée en qualité de TGV INOUI et des offres dédiées aux jeunes comme TGV MAX. Sa connaissance des enjeux digitaux l’a conduite à la tête du conseil d’administration de Criteo depuis 2020. Elle est également membre du conseil d’administration d’AXA et de Yves Rocher.





Timothy Jackson, est un expert en matériel sur le secteur ferroviaire et aérien. Après un début professionnel chez Airbus à Toulouse, il a fondé et dirigé Alpha Trains, leader européen du leasing de matériel ferroviaire. Il est reconnu pour ses nombreuses réalisations dans le financement de projets et d'actifs dans le secteur des transports. Il a, par ailleurs, dirigé les activités de la RATP au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Antin Infrastructure Partners est une société de capital-investissement de premier plan spécialisée en infrastructure. Avec plus de 31 milliards d'euros d'actifs sous gestion à travers ses stratégies d'investissements Flagship, Mid Cap et NextGen, Antin investit dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, du numérique, des transports et de l’infrastructure sociale. Le Groupe possède des bureaux à Paris, Londres, New York, Singapour, Séoul et au Luxembourg, où il emploie plus de 220 collaborateurs dédiés à la croissance, l’amélioration et la transformation d’entreprises d’infrastructure, créant par la même de la valeur sur le long terme pour les sociétés en portefeuille et les investisseurs. Détenu majoritairement par ses Partners, Antin est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (ANTIN – ISIN : FR0014005AL0).