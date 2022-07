Antin Infrastructure : Idex a finalisé une levée de 200 ME

Idex, entreprise spécialisée dans les infrastructures d'énergie renouvelable et les services d'efficacité énergétique, vient de finaliser la levée de 200 millions d'euros auprès de son pool de prêteurs (BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, HCOB, NAB, Natwest, NNIP).



“La flambée des prix du gaz et les ruptures d'approvisionnement ont considérablement renforcé l'intérêt de nos clients pour les énergies locales et décarbonées. Nous nous donnons aujourd'hui les moyens de répondre à la très forte demande qui nous est adressée en construisant de nouvelles unités de production et de distribution d'énergie renouvelable ou de récupération” indique le président d'Idex, Benjamin Fremaux.



Cette levée de fonds s'est accompagnée d'une augmentation du capital d'Idex souscrite par son actionnaire Antin Infrastructures Partners.



