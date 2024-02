Antin Infrastructure Partners : Citi dégrade à Neutre

Citi a abaissé sa recommandation sur Antin Infrastructure Partners à Neutre et relevé son objectif de cours à 18 euros. Le bureau d’études souligne que l’action a bondi de près de 60% depuis début novembre, contre seulement 30% pour ses pairs. Ses prévisions pour 2023 sont en ligne avec le consensus et il regrette le manque de catalyseurs à court terme. L’analyste pense que les actions pourraient devenir plus attrayantes à l'approche du prochain cycle de collecte de fonds.