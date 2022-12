Antin : acquisition dans l'Internet haut débit en Floride

Antin Infrastructure Partners a annoncé lundi l'acquisition d'une participation majoritaire au sein d'OpticalTel, l'un des principaux fournisseurs de services hauts débits en Floride.Créé en 2004, OpticalTel est un opérateur régional à forte croissance qui fournit des services de télécommunications à haute vitesse, principalement à des grands propriétaires privés et des copropriétés.Antin dit avoir réalisé cette acquisition via son fonds 'Mid Cap'. L'opération devrait être finalisée début 2023.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.