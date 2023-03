Antin : résultat net sous-jacent accru de 7% en 2022

Antin Infrastructure Partners publie au titre de 2022 un résultat net sous-jacent en croissance de 7% à 79,7 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA sous-jacente en repli de 4,7 points à 55% pour des revenus en croissance de 18,6% à 214,2 millions.



Le spécialiste de l'investissement en infrastructure revendique des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 30,6 milliards d'euros, en hausse de 34,9%, dont des AUM générateurs de commissions de 19,1 milliards, en progression de 38,4%.



'Nous avons réalisé des niveaux d'activité records, dont le plus gros montant de levée de fonds et le plus grand nombre d'investissements annoncés en une seule année', soulignent les cofondateurs Alain Rauscher et Mark Crosbie.



Antin a l'intention de proposer la distribution d'un dividende annuel de 0,42 euro par action au titre de l'exercice écoulé, soit un taux de distribution de 92% par rapport à un BPA sous-jacent qui est resté stable à 0,46 euro.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.