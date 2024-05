La société britannique de fibre optique à haut débit CityFibre a déclaré mercredi qu'elle avait enregistré un bénéfice de base positif au cours de son premier trimestre, dépassant son objectif d'atteindre cette étape au cours du premier semestre, après avoir augmenté ses connexions clients de 77 % pour atteindre plus de 400 000.

La société, qui dessert plus de 40 fournisseurs d'accès à Internet et sociétés de téléphonie mobile, dont TalkTalk, Three et Vodafone, a déclaré qu'elle installait régulièrement plus de 1 000 nouveaux clients par jour.

Le directeur général, Greg Mesch, a déclaré que l'entreprise, qui a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 100 millions de livres sterling, était en avance sur ses prévisions pour les trois mois se terminant fin mars.

"Nous avons mieux contrôlé nos coûts parce que nous avons fait tout le travail l'année dernière, mais aussi parce que notre croissance a été plus forte que nous le pensions", a-t-il déclaré.

"Un millier d'installations par jour, c'est 25 000 ajouts nets par mois.

CityFibre, dont les bailleurs de fonds comprennent Antin Infrastructure Partners et Goldman Sachs, a accepté de racheter Lit Fibre à Newlight Partners le mois dernier, accélérant ainsi son déploiement de 300 000 locaux vers son objectif final de 8 millions.

M. Mesch a déclaré que d'autres accords étaient en cours de négociation, ce qui permettra à l'entreprise d'accroître sa présence pour concurrencer les réseaux Openreach de BT et O2 de Virgin Media. Son objectif est de conclure environ un contrat par trimestre au cours des huit prochains trimestres.

"Cela représente environ six à huit contrats", a-t-il déclaré. "Nous avons des conversations avec presque tous les réseaux alternatifs.

"Toutes les petites îles ne fonctionneront pas, mais si nous nous rassemblons pour former un grand continent, nous pourrons survivre", a-t-il ajouté.