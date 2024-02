Le Royaume-Uni attribue cinq nouveaux contrats de haut débit rural à CityFibre

Le 06 février 2024 à 01:13 Partager

Le Royaume-Uni a attribué cinq contrats à CityFibre et un à Connexin pour le déploiement du haut débit par fibre optique dans 236 000 foyers et entreprises en milieu rural, ce qui porte à plus d'un milliard de livres (1,26 milliard de dollars) l'investissement public dans la connexion des zones difficiles d'accès.

CityFibre construira dans les régions du sud-est, tandis que Connexin, qui est basé à Hull, au nord-est de l'Angleterre, construira dans les East Midlands, a déclaré le gouvernement, ajoutant que les contrats représentaient une valeur totale de plus de 450 millions de livres. La Grande-Bretagne a lancé son "Project Gigabit" en 2021 pour soutenir le haut débit par fibre optique dans les zones rurales où les réseaux commerciaux de BT, Virgin Media et autres ne seraient pas viables. La ministre des données et de l'infrastructure numérique, Julia Lopez, a déclaré que le projet Gigabit stimulait la croissance, créait des emplois et mettait fin aux vitesses d'internet trop faibles. "Nous continuerons à travailler rapidement pour nous assurer que les gens ressentent les avantages de notre déploiement dans encore plus d'endroits à travers le Royaume-Uni aussi vite que possible", a-t-elle déclaré mardi. CityFibre, dont les bailleurs de fonds comprennent Goldman Sachs et Antin Infrastructure Partners, est un partenaire majeur. Elle a remporté quatre contrats l'année dernière pour 262 000 propriétés rurales, ce qui, selon elle, a permis de débloquer l'expansion commerciale de 450 000 locaux supplémentaires. Le directeur général, Greg Mesch, a déclaré que le projet transformait les capacités numériques des foyers et des entreprises en milieu rural. "Mais ce n'est qu'un début", a-t-il ajouté. "Nous continuons à étendre notre déploiement commercial parallèlement au projet Gigabit, en offrant un choix d'infrastructures, des vitesses multi-gigabits et une fiabilité inégalée à des centaines de milliers de locaux supplémentaires dans ces régions". Le projet aide la Grande-Bretagne à combler le fossé qui la sépare de ses concurrents en matière de haut débit ultrarapide. Le mois dernier, le gouvernement a déclaré que la couverture gigabit avait atteint 80 % des locaux britanniques, contre seulement 6 % en 2019. (1 $ = 0,7963 livre)