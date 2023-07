Antofagasta plc figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cuivre. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation minière (97,7%) : 721,5 Kt de cuivre, 252 200 onces d'or et 10,5 Kt de molybdène produites en 2021 ; - transport de fret (2,3%) : transport ferroviaire et routier (6,7 Mt transportées en 2020). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (17,5%), Royaume Uni (0,7%), Europe (4,9%), Japon (24,7%), Chine (16,6%), Asie (20,1%), Chili (3,8%), Amérique latine (2,9%) et Etats-Unis (8,8%).

Secteur Exploitations minières et métallurgie