L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse jeudi, avec des contrats à terme en hausse de 0,63%.

* ENTAIN : La société de jeux britannique Entain a déclaré jeudi qu'elle avait pris une provision de 585 millions de livres (744,41 millions de dollars) pour un règlement potentiel dans le cadre d'une enquête menée par les autorités fiscales britanniques.

* DELIVEROO : La société britannique de livraison de repas Deliveroo a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année après un premier semestre résilient dans des conditions de marché difficiles qui ont vu le nombre total de commandes chuter de 6%.

* ANTOFAGASTA : La société minière Antofagasta a augmenté le rendement de ses actionnaires après avoir affiché une hausse de 7,5 % de son bénéfice semestriel, la hausse des ventes de cuivre ayant plus que compensé la baisse des prix du métal utilisé dans l'électrification.

* PETROFAC : Le fournisseur britannique de services pétroliers Petrofac a enregistré une perte semestrielle, en raison de la faiblesse de l'activité dans sa plus grande unité - l'ingénierie et la construction.

* NETWORK INTERNATIONAL : La société de paiement Network International Holdings a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices semestriels, grâce à l'acquisition régulière de nouveaux clients et à la croissance de son activité de services de paiement externalisés.

* PERSIMMON : Persimmon a déclaré qu'il s'attendait à ce que son bénéfice annuel soit conforme à ses attentes après avoir enregistré une chute de 65% au cours de la période semestrielle, le secteur du logement étant confronté à une demande modérée dans le sillage de la hausse des taux hypothécaires.

* PRIX DES LOGEMENTS : Le mois dernier, les prix de l'immobilier britannique ont connu leur plus forte baisse depuis 2009, alors que les taux d'intérêt ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans, tandis que les loyers ont connu leur plus forte hausse depuis 1999, alors que de plus en plus de propriétaires ont vendu leur logement, selon une enquête réalisée jeudi.

