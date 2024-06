(Mise à jour des contrats à terme, ajout de nouvelles)

6 juin - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse jeudi, avec des contrats à terme en progression de 0,12 %.

* BOISSONS FEVERTREE : Le fabricant britannique de toniques Fevertree Drinks a réitéré ses prévisions pour l'année à l'approche de la période clé de l'été, alors que de plus en plus de clients dépensent pour des cocktails tels que les mojitos et les margaritas.

* JOHN WOOD GROUP : Le groupe britannique John Wood Group a déclaré que son conseil d'administration avait décidé de s'engager avec Sidara sur une proposition de rachat édulcorée et d'accorder à la société d'ingénierie et de conseil basée à Dubaï l'accès aux documents relatifs à la diligence raisonnable.

* GROUPE IAG : Les pilotes d'Aer Lingus, qui fait partie du groupe IAG, votent pour une action industrielle dans le cadre d'un conflit sur les salaires, a déclaré l'Irish Air Lines Pilots Association, tandis que la compagnie aérienne irlandaise a rejeté l'action comme étant "tout à fait inutile".

* ANTOFAGASTA : Antofagasta, cotée à Londres, a signé un accord d'investissement de 1,5 milliard de dollars pour améliorer l'approvisionnement en eau de ses opérations minières au Chili.

* PÉTROLE : Le pétrole a prolongé ses gains de la session précédente sur fond d'attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre, bien que les prix aient été limités par la hausse des stocks américains et un plan de l'OPEP+ visant à augmenter l'offre.

Le prix de l'or s'est raffermi alors que le dollar et les rendements du Trésor ont reculé en raison des paris croissants selon lesquels les réductions des taux d'intérêt américains pourraient commencer dès septembre, tandis que les investisseurs attendaient les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis.

Le prix du cuivre a rebondi pour dépasser le seuil clé de 10 000 dollars la tonne métrique, grâce à une meilleure demande, alors que les investisseurs ont renouvelé leurs paris sur la baisse des taux d'intérêt américains.

* EX-DIVS : Vodafone et National Grid se négocieront sans avoir droit à leur dernière distribution de dividendes jeudi.

