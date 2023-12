(Alliance News) - Antofagasta PLC a déclaré mercredi que le projet de deuxième concentrateur de Centinela a été approuvé par les autorités chiliennes.

Le groupe minier basé à Londres et axé sur le Chili a déclaré que le projet ajoutera 170 000 tonnes d'équivalent cuivre par an, le premier cuivre étant attendu en 2027. Pour le troisième trimestre de 2023, Antofagasta a déclaré une production de 173 000 tonnes de cuivre.

Le directeur général Ivan Arriagada a déclaré que le projet "réduira également les coûts nets de trésorerie et débloquera une valeur significative dans la réserve de minerai de deux milliards de tonnes du district de Centinela". Ce projet d'expansion devrait générer des rendements attrayants supérieurs au coût du capital dans une large gamme de prix des matières premières. Nous tirons parti de plus de 20 ans d'expérience opérationnelle et de compréhension des minerais de Centinela, en utilisant les infrastructures existantes et en nous appuyant sur les relations établies de longue date avec les communautés locales.

Les actions d'Antofagasta sont restées stables à 1 685,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

