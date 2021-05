Antofagasta : la belle corrélation avec le cuivre est cassée

Il y a bien eu un petit effet rétro dernièrement, mais le métal tient bon les 10 000 USD la tonne sur le marché cash du LME.

Prix du cuivre en dollars (source LME)

L'ajustement baissier du titre, largement supérieur à celui du cuivre, pourrait trouver sa source dans la politique sud-américaine. Les pays qui hébergent les principales ressources mondiales, le Pérou et le Chili, sont engagés dans des processus de meilleure répartition des ressources, alors que les inégalités ont été exacerbées par la pandémie. Au Chili (1er producteur mondial), cette question du partage des bénéfices miniers fait débat depuis des dizaines d'années. Mais la chambre basse a récemment validé une surtaxation des résultats des entreprises du secteur pour financer les programmes sociaux. Les débats sont vifs entre le lobby minier et ses détracteurs sur la question. Il l'est d'ailleurs encore plus au Pérou (2e producteur mondial) à l'approche de l'élection présidentielle de juin.

En attendant, Antofagasta*, dont les quatre mines sont situées au Chili, paie la concentration géographique et opérationnelle de son activité, là où la plupart de ses rivaux cotés sont plus diversifiés, à la fois en implantations et en minerais. Il faut ajouter à cela une valorisation plus élevée que la moyenne, qui dessert le dossier quand il s'agit d'arbitrer les positions. "Nous sommes d'accord pour dire qu'il se négocie à un prix supérieur à celui d'autres mineurs de cuivre, mais il présente également un risque plus faible : bilan sain, risque géopolitique plus faible, pour l'instant du moins et propriété familiale conservatrice", estimait fin avril Christopher LaFemina, qui suit le dossier chez Jefferies.

Antofagasta vs Cuivre : un décrochage exacerbé

Ceux qui pensent que le cuivre n'a pas dit son dernier mot dans le contexte de tensions sur les approvisionnements que l'on connaît ont peut-être intérêt à garder un œil sur le dossier.

* Antofagasta est le nom de la grande ville du nord du Chili et de la province qui l'entoure, dans le désert d'Atacama. Elle est un important noeud ferroviaire et portuaire depuis la fin du XIXe siècle.