Antofagasta prévoit une baisse de la production de cuivre en 2022 en raison du manque d'eau.

Le mineur chilien Antofagasta a prévu mercredi une production annuelle de cuivre inférieure aux niveaux de 2021, les opérations continuant à être affectées par le temps le plus sec qu'ait connu le Chili depuis des années.

Le mineur coté à Londres, détenu majoritairement par la famille Luksic du Chili, a déclaré que la production de cuivre de 2021 avait baissé de 1,7 % pour atteindre 721 500 tonnes, ce qui se situe dans la fourchette des prévisions de la société.

Pour 2022, elle prévoit 660 000 à 690 000 tonnes, en raison de teneurs inférieures dans certaines exploitations et d'une pénurie d'eau attendue.

L'eau est essentielle dans la production de cuivre, utilisée en abondance pour séparer le minéral de son minerai et dans les étapes suivantes.

Pour contrer les pénuries d'eau, de nombreuses sociétés minières dessalent l'eau de mer et l'utilisent dans leurs procédés.

Antofagasta est en train de revoir la conception d'une usine de dessalement dans sa mine phare de Los Pelambres, dont les coûts sont en cours d'examen. Elle prévoit de terminer les travaux d'agrandissement de l'usine de concentration au début de 2023.

Pour 2022, elle prévoit des dépenses d'investissement de 1,71,9 milliard de dollars, contre 1,6 milliard de dollars en 2021, en raison de la hausse des coûts de développement à Los Pelambres.

Les prix du cuivre ont battu des records en 2021 et le Chili, qui produit près de 30% de la production mondiale, a largement maintenu sa production même au pire de la pandémie. Le cuivre est essentiel dans la construction et la fabrication de véhicules électriques. (Reportage de Clara Denina à Londres et Priyanshi Mandhan à Bengaluru ; édition de Jason Neely)