(Alliance News) - Antofagasta PLC a fait état mercredi d'une baisse de la production et des ventes de cuivre au premier semestre 2024, mais s'attend à ce que la production annuelle soit supérieure à celle de 2023.

Le mineur axé sur le Chili a déclaré que la production de cuivre a chuté de 3,7% à 284 700 au cours des six mois se terminant le 30 juin, contre 295 500 un an plus tôt. Les ventes de cuivre ont diminué de 6,2 %, passant de 295 400 tonnes à 277 200 tonnes.

La société a toutefois souligné que la production de cuivre avait bondi de 20 % pour atteindre 155 300 tonnes au deuxième trimestre 2024, contre 129 400 au premier trimestre. Elle était supérieure de 3,8 % aux 149 600 tonnes de l'année précédente.

Les ventes de cuivre ont augmenté de 40 % pour atteindre 161 500 tonnes au deuxième trimestre, contre 115 700 tonnes au premier trimestre, et 10 % de plus que les 146 400 tonnes de l'année précédente.

"Los Pelambres a atteint des volumes de traitement de minerai plus élevés au deuxième trimestre à la suite du projet d'expansion de la phase 1 récemment achevé, et pour le deuxième semestre de l'année, la production devrait également inclure des prélèvements sur les stocks de concentré de Los Pelambres qui se sont accumulés en février 2024", a déclaré Antofagasta.

La production de molybdène depuis le début de l'année a augmenté de 6,1 % en glissement annuel, passant de 4 900 tonnes à 5 200 tonnes. Au deuxième trimestre, elle a diminué de 7,4% à 2 500 tonnes contre 2 700 tonnes au premier trimestre, mais 4,2% de plus que les 2 400 tonnes de molybdène produites au deuxième trimestre de 2023.

Antofagasta prévoit une production de cuivre pour l'ensemble de l'année dans la partie inférieure de sa fourchette de prévisions de 670 000 à 710 000 tonnes, soit au moins 1,4% de plus que les 660 600 tonnes produites en 2023. Cela reflète "des récupérations plus faibles qui ont été affectées par des niveaux élevés d'argile et de fines dans les minerais traités" à Centinela au deuxième trimestre.

Le directeur général Ivan Arriagada a déclaré : "À Centinela, les travaux de construction du deuxième projet de concentrateur progressent plus rapidement que prévu. À Los Pelambres, le projet d'expansion de la phase 1 a atteint avec succès sa capacité nominale, et des travaux sont maintenant en cours pour doubler la capacité de l'usine de dessalement à 800 litres par seconde et pour construire le nouveau pipeline de concentré. Pris ensemble, ces investissements ajouteront à la fois de la croissance et de la sécurité à long terme à l'avenir de notre portefeuille, à un moment où le rôle fondamental du cuivre dans la transition énergétique est fortement et largement reconnu."

Les actions d'Antofagasta étaient en baisse de 4,3 % à 2 035,56 pence chacune mercredi matin à Londres.

