L'Europe en pleine forme, avec l'espoir que l'inflation américaine a atteint un sommet

(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a atteint un nouveau sommet pluriannuel mercredi, les investisseurs étant de plus en plus confiants à la veille d'une lecture clé de l'inflation américaine.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 49,36 points, soit 0,6%, à 7 743,85 à la mi-journée. L'indice blue-chip a atteint un sommet de 7 749,88 mercredi matin, son meilleur niveau depuis début août 2018.

Le FTSE 250 a grimpé de 216,18 points, soit 1,1 %, à 19 607,15, après avoir commencé la journée en baisse. L'AIM All-Share était en hausse de 4,15 points, soit 0,5 %, à 851,40.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6 % à 774,42, le Cboe UK 250 a ajouté 0,8 % à 17 055,69, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5 % à 13 822,09.

Dans les actions européennes mercredi, le CAC 40 à Paris a augmenté de 1,0% et le DAX 40 à Francfort de 1,1%.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. Le Dow Jones Industrial Average a été appelé à ouvrir en hausse de 0,1%, et le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux été appelés à augmenter de 0,2%.

"Cela a aidé que le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell hier ne contienne pas de chocs qui pourraient amener les investisseurs à s'inquiéter encore plus des marchés", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Powell a évité les détails de la politique monétaire dans un discours à Stockholm, parlant plutôt de l'importance de l'indépendance des banques centrales.

Le discours du chef de la Fed était un obstacle à franchir pour les marchés cette semaine. La lecture de l'indice des prix à la consommation américain de jeudi en est un autre.

Les investisseurs en actions espèrent que le taux d'inflation annuel de décembre sera égal ou inférieur au consensus du marché cité par FXStreet, à savoir 6,5 %, ce qui constituerait un ralentissement par rapport au taux de 7,1 % enregistré en novembre.

À 24 heures de la publication des données, le dollar était mitigé.

La livre s'échangeait à 1,2130 USD mercredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2146 USD mardi soir. L'euro a grimpé à 1,0751 USD contre 1,0724 USD. Contre le yen, le dollar est passé de 132,29 à 132,56 yens.

"Mais le biais du dollar est à la baisse. Les enquêtes auprès des entreprises indiquent un ralentissement de l'économie américaine et, si l'inflation le permet, la Fed sera en mesure d'assouplir sa politique plus tard cette année", ont commenté les analystes d'ING.

ING a déclaré que les devises des matières premières, le dollar australien par exemple, sont à surveiller. Le dollar américain est tombé à 1,4481 AUD mercredi après-midi, heure britannique, contre 1,4534 AUD un jour plus tôt.

"Les marchés des matières premières restent acheteurs sur l'histoire du rebond de la Chine", a déclaré la banque néerlandaise.

Le pétrole Brent était coté à 80,46 USD le baril mercredi midi à Londres, contre 79,74 USD mardi soir. L'or s'échangeait à 1 884,17 USD l'once, contre 1 875,50 USD.

Le "rebond" de la Chine a soutenu le pétrole, tandis qu'un dollar un peu plus faible a aidé l'or. L'or a une relation inverse avec le billet vert.

La perspective d'une plus grande demande de la part de la Chine soutient également le secteur minier, composante majeure du FTSE 100 de Londres. Parmi elles, Antofagasta a progressé de 2,1 %, l'une des meilleures performances des blue-chip à la mi-journée.

JD Sports a été la meilleure performance de l'indice. L'entreprise a annoncé que la croissance de ses revenus s'est accélérée à l'approche de Noël, et que le détaillant de produits d'athlétisme prévoit désormais un bénéfice annuel dans le haut de la fourchette des attentes du marché. Les actions ont bondi de 6,3 %.

JD Sports prévoit désormais un bénéfice avant impôts et éléments exceptionnels pour l'exercice financier se terminant le 28 janvier, dans la partie supérieure de la fourchette de consensus du marché comprise entre 933 millions et 985 millions de livres sterling. Le haut de cette fourchette représente une croissance de 4,0 % par rapport à 947,2 millions de GBP l'année précédente.

JD Sports a déclaré que le chiffre d'affaires organique des six semaines au 31 décembre a bondi de plus de 20 % par rapport à l'année précédente.

Une mauvaise journée pour les assureurs a empêché le FTSE 100 de réaliser un gain plus important. Phoenix Group a chuté de 2,0 %, et Aviva a cédé 3,7 %. Admiral a été le pire du lot, perdant 8,4 %.

La chute du cours de l'action Admiral s'est produite après que Direct Line, une société cotée au FTSE 250, a annoncé qu'elle ne verserait pas de dividende final, car elle prend en compte le coût des sinistres liés à la vague de froid de décembre au Royaume-Uni. Direct Line a plongé de 26 % - la pire des valeurs du FTSE 250.

Direct Line s'attend à ce que les demandes d'indemnisation liées à la "vague de froid" représentent environ 90 millions de livres sterling dans sa branche Home & Commercial. Combiné à une autre vague de froid à peu près à la même époque l'année dernière, ainsi qu'à l'évolution de la situation en été, Direct Line s'attend à un total de 140 millions GBP de sinistres liés aux conditions météorologiques pour 2022, soit presque le double de ses prévisions de 73 millions GBP.

En attendant, l'inflation des sinistres reste une "caractéristique" de la branche automobile de Direct Line. En l'absence d'un versement final, le dividende total de Direct Line pour l'année s'élèvera à 7,6 pence, contre 22,7 pence en 2021.

L'assureur automobile Sabre Insurance a chuté de 2,4% dans une lecture négative.

Darktrace a baissé de 14%. La société de cybersécurité a abaissé ses prévisions de croissance, avertissant que les conditions commerciales difficiles vont "tempérer" ses attentes.

Pour l'exercice financier se terminant en juin, Darktrace s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 31 %, en baisse par rapport à ses précédentes prévisions de 30 % à 33 %.

Pour le semestre qui s'est terminé le 31 décembre, elle prévoit de déclarer des revenus d'au moins 258,0 millions USD, soit une croissance d'au moins 35 %.

"Lorsque Darktrace a fixé ses prévisions pour l'exercice 2023 au début de son année financière, elle a cherché à tenir compte de l'incertitude macroéconomique et de son impact potentiel ; à la fin du deuxième trimestre, il est devenu clair que l'impact sur la croissance des nouveaux clients avait été plus important que prévu", a expliqué la société.

Sur l'AIM, Deltic Energy a grimpé de 46 %. La société a annoncé que du gaz a été trouvé dans le puits d'exploration 41/05a-2 sur la licence P2252, située dans le sud de la mer du Nord.

Shell est l'opérateur de l'actif, détenant une part de 65%. Deltic détient 30% et le reste appartient à la société d'exploration néerlandaise ONE-Dyas.

Les actions de Reach ont plongé de 28 %. Le propriétaire du Daily Mirror a déclaré que les revenus du quatrième trimestre au 25 décembre ont baissé de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Le revenu annuel a diminué de 2,3 %. La chute de 20 % en glissement annuel des recettes publicitaires au quatrième trimestre n'a pas aidé à améliorer le chiffre d'affaires.

Reach a déclaré qu'elle visait à réaliser des économies d'au moins 30 millions de livres sterling en 2023 afin de résister aux "pressions macroéconomiques". PA, citant un courriel interne de Reach, a rapporté que l'éditeur de journaux allait supprimer 200 emplois.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

