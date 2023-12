Zurich (awp) - L'aéroport de Zurich a connu une bonne fréquentation en novembre: la barre des 2 millions de passagers a été franchie. Cela correspond à une hausse de 14% sur un an, indique mardi soir le gestionnaire du tarmac zurichois.

L'engouement pour les voyages en avion ne faiblit pas, bien au contraire. Grâce à cela, le niveau de fréquentation de 2019, soit avant la pandémie de covid-19, a presque été retrouvé. En novembre, le nombre de passagers a été inférieur de seulement 8% par rapport au même mois en 2019, précise un communiqué. Près d'un tiers des passagers était en transit.

La fréquentation des magasins et point de restauration a permis de dégager un chiffre d'affaires issu des activités commerciales en hausse de 10,4%, à 45,7 millions de francs suisses.

Les avions ont été mieux remplis, avec une moyenne de 128 passagers par vol, 4% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Le nombre de mouvements, soit les décollages et atterrissages, a enflé de 7% sur un mois à 18'242.

L'activité de transport de marchandises (fret aérien) a décliné, avec une baisse de 4% sur un an à 34'291 tonnes.

Parmi les concessions internationales, l'aéroport brésilien de Florianópolis Airport a vu la fréquentation bondir de 10,8% sur un an, celui de Vitória/Macaé Airports de 7,9%. Au Chili, Antofagasta Airport a enregistré une hausse de 20,1% du nombre de passagers sur un an tandis que la fréquentation est restée stable à l'aéroport d'Iquique Airport.

ol/rp