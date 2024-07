Le cuivre est le métal de base qui présente le plus grand potentiel haussier au second semestre de l'année, en raison de l'offre toujours limitée de matières premières, de l'amélioration de la demande chinoise et de l'intérêt des fonds, ont déclaré cette semaine les acteurs de l'industrie et les analystes.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a atteint un niveau record de plus de 11 100 dollars la tonne métrique le 20 mai, soit une hausse de près de 25 % en seulement sept semaines, en raison de l'afflux de fonds pariant sur l'utilisation du cuivre dans la transition vers l'énergie verte et d'un resserrement des positions à découvert sur le marché américain CME.

Jack Shang, co-responsable des métaux et des mines pour l'Asie chez Citi Research, a déclaré avoir reçu deux ou trois demandes par jour le mois dernier de la part d'investisseurs désireux d'en savoir plus sur le métal - "quel est l'ABC du cuivre et quelles sont les actions dans lesquelles investir" ?

"Depuis, le sentiment s'est un peu apaisé, mais je reçois encore ces demandes par intermittence", a déclaré M. Shang lors d'un séminaire du SMM, mercredi, alors que les acteurs du secteur des métaux se réunissaient à Hong Kong pour leur assemblée annuelle. "Même après la correction, qui est légère, nous constatons toujours un consensus structurel sur les positions longues.

Citi prévoit que les prix du cuivre s'accumuleront jusqu'à environ 9 500 dollars jusqu'au troisième trimestre et pourraient atteindre 12 000 dollars entre la fin de l'année et le premier trimestre de l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Lors d'un séminaire organisé par le LME jeudi, 51 % des participants ont choisi le cuivre comme le métal ayant le plus grand potentiel de hausse pour le second semestre, suivi par l'aluminium et le nickel avec 16 % chacun.

Les tensions persistantes sur le marché des matières premières et les prévisions de réduction de la production des fonderies de cuivre soutiennent l'histoire haussière du cuivre.

Wang Yanchen, analyste chez SMM, a déclaré que le marché des concentrés et des minerais de cuivre pourrait accuser un déficit d'environ un demi-million de tonnes en 2025, alors qu'un déficit de 200 000 tonnes était attendu cette année. Jeudi, le mineur chilien Antofagasta a convenu de frais de traitement du cuivre (TC) avec les fonderies chinoises à 23,25 $ par tonne, une forte réduction par rapport à la référence annuelle de 2024 de 80 $ par tonne convenue en novembre de l'année dernière.

La faiblesse de l'offre de concentré de cuivre se traduit généralement par une baisse des frais de traitement du cuivre, ce qui nuit aux bénéfices des fonderies.

Jusqu'à présent, les grandes fonderies chinoises n'ont pas réduit leur production parce que l'augmentation de l'offre de déchets de cuivre, due à la hausse des prix, a remplacé une partie des besoins en concentré, et les fonderies ont encore bénéficié de l'approvisionnement à 80 dollars dans les contrats à long terme, ont déclaré les analystes.

Mais l'offre de ferraille se resserre, tandis que le déstockage de cuivre raffiné pourrait se produire en juillet, lorsque la demande en Chine pourrait reprendre, a déclaré Juno Yao, responsable de la recherche sur les affaires internationales chez Horizon Insights, lors du séminaire du LME.