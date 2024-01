(Alliance News) - Antofagasta PLC a déclaré mercredi que sa production de métaux a été stimulée l'année dernière par les bonnes performances de ses mines Los Pelambres et Centinela.

Le groupe minier chilien basé à Londres a déclaré que la production d'or a augmenté de 18% pour atteindre 209 000 onces en 2023, contre 176 800 en 2022, en raison des teneurs plus élevées à Centinela.

Au cours du seul quatrième trimestre, Antofagasta a produit 65 500 onces d'or, soit une hausse de 14% par rapport aux 57 400 onces produites au troisième trimestre 2023.

La production de cuivre a augmenté de 2,2 % en 2023 pour atteindre 660 600 tonnes, contre 646 200 tonnes l'année précédente, Antofagasta attribuant une "contribution croissante à Los Pelambres" à mesure que la phase 1 du projet s'accélère.

Cela a conduit à une augmentation de 10 % de la production de cuivre pour le dernier trimestre de l'année, à 191 500 tonnes contre 173 600 au trimestre précédent.

La production de molybdène en 2023 a augmenté de 13 % pour atteindre 11 000 tonnes, en raison de taux de production plus élevés à Los Pelambres et de récupérations plus importantes à Centinela. Au quatrième trimestre, cependant, la production de molybdène a chuté de 9,4 %, passant de 3 200 tonnes au trimestre précédent à 2 900 tonnes, principalement en raison de la baisse des récupérations à Centinela, a déclaré Antofagasta.

Les coûts décaissés avant crédits de sous-produits au dernier trimestre de 2023 étaient de 2,07 USD par livre de cuivre, soit une baisse de 8,8% par rapport à 2,27 USD par livre au trimestre précédent, en raison de "l'augmentation de la production dans l'ensemble du groupe et de la baisse des coûts au quatrième trimestre dans toutes nos opérations."

Pour l'ensemble de l'année, les coûts en espèces avant crédits de sous-produits ont augmenté de 5,5 % à 2,31 USD par livre de cuivre, contre 2,19 USD par livre en 2022, en raison de l'inflation locale, de l'appréciation du peso chilien, ainsi que de l'achèvement d'un "certain nombre d'accords de travail de trois ans".

En ce qui concerne l'avenir, Antofagasta a déclaré qu'elle s'attendait à produire entre 670 000 et 710 000 tonnes de cuivre en 2024. La production de sous-produits devrait se situer entre 195 000 et 215 000 onces d'or et 11,0 à 12,5 tonnes de molybdène.

"L'augmentation prévue de la production de cuivre en 2024 reflète principalement l'ajout de la phase 1 du projet d'expansion de Los Pelambres en 2023, avec une augmentation de la disponibilité de l'eau et de la capacité de traitement du minerai attendue en 2024 ", a déclaré la société.

Le directeur général Ivan Arriagada a déclaré : "2023 a été une année de progrès significatifs, et nous sommes heureux de passer à la prochaine phase de développement et de croissance de notre entreprise. En 2023, nous avons enregistré une nouvelle année de bons résultats en matière de sécurité, avec aucun décès et une réduction des taux d'accidents avec arrêt de travail. En 2023, nous avons enregistré une année de solides performances opérationnelles, avec une augmentation de la production de 2 % et des coûts nets de trésorerie en ligne avec ceux de l'année précédente, notre forte discipline en matière de coûts et l'augmentation de la production de sous-produits ayant compensé l'inflation des coûts dans l'ensemble de l'industrie.

"Avec la livraison de projets et l'annonce d'une nouvelle phase d'investissement dans la croissance, notre société est bien positionnée pour l'avenir. Les prix du cuivre ont continué à montrer de la stabilité en 2023, et nous croyons au rôle fondamental du cuivre dans la transition énergétique et l'électrification, ce qui soutiendra les prix à long terme."

Les actions d'Antofagasta étaient en baisse de 3,2 % à 1 570,00 pence chacune à Londres mercredi matin, tandis que l'indice plus large FTSE 100 était en baisse de 1,4 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

